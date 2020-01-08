هند محمود تحمل الشباب مسؤولية العبور بالبلاد

دعت الناشطة في قضايا العمل الطوعي والانساني هند محمود بضرورة التحرك السريع والعاجل لدعم القضايا الصجية والاجتماعية والمعيشية التي تقاسيها البلابد خلال هذه المرحلة. Advertisements وحثت هند الشباب على تفعيل المبادرات الجادة لخدمة الشارع السوداني، وحملت خلال تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية الشباب كامل المسؤولية لبناء واقع مختلف خلال المرحلة القادمة، ولفتت الى انه لا بد من ان تستمر الثورة حتى تبلغ مقصدها ويتحقق أملها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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