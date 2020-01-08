تاور يهدي اتحاد الفنانين جهاز (ساوند)

أهدى عضو مجلس السيادة الأستاذ صديق تاور اتحاد الفنانين جهاز (ساوند سيستم)، تسلمه الاتحاد في احتفائية مصغرة، استقبل فيها تاور ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح بداره بأم درمان.

وشكر تاور في مخاطبته الخفل بحسب صحيفة آخر لحظة، الصحفي والكاتب هيثم السيد الذي أبلغه في زيارة سابقة له لدار الفنانين بحاجة الاتحاد للجهاز، مؤكداً وقوفه ودعمه لكل مشاريع الفنانين.

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وقد وجدت مبادرة “هيثم” التفاعل السريع من عضو مجلس السيادة وإشادة ورضاء الكثير من الفنانين وأعضاء مجلس الاتحاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)