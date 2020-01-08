أهدى عضو مجلس السيادة الأستاذ صديق تاور اتحاد الفنانين جهاز (ساوند سيستم)، تسلمه الاتحاد في احتفائية مصغرة، استقبل فيها تاور ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح بداره بأم درمان.
وشكر تاور في مخاطبته الخفل بحسب صحيفة آخر لحظة، الصحفي والكاتب هيثم السيد الذي أبلغه في زيارة سابقة له لدار الفنانين بحاجة الاتحاد للجهاز، مؤكداً وقوفه ودعمه لكل مشاريع الفنانين.
وقد وجدت مبادرة “هيثم” التفاعل السريع من عضو مجلس السيادة وإشادة ورضاء الكثير من الفنانين وأعضاء مجلس الاتحاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تاور يهدي اتحاد الفنانين جهاز (ساوند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.