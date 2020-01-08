جواهر تعود للخرطوم مجدداً وتغني للاستقلال

تعود المطربة السودانية المقيمة في القاهرة جواهر بالغناء في الخرطوم مجدداً، حيث تحيى مساء اليوم حفلاً ساهراً بمناسبة أعياد الاستقلال، يستضيفه أحد أفخم فنادق الخرطوم.

وكانت جواهر قد وصلت الخرطوم في ديسمبر الماضي بحسب صحيفة آخر لحظة، وشاركت في رحلات سياحية نظمتها إحدى الجمعيات السودانية الثقافية، بالإضافة إلى إحيائها حفلاً على خشبة مسرح ليالي الروف الغنائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)