قوة من الجيش الاثيوبي تحتجز سودانيين

احتجزت قوة من الجيش الاثيوبي على الحدود السودانية الاثيوبية المواطن عبد المطلب حسن محمد توم ومساعده وعربة يمتلكها والده المزارع بالشريط الحدودي بشرق العطبراوي حسن محمد توم، وقالت مصادر مطلعة يوم امس الثلاثاء ان احتجاز السائق ومساعده والعربة اللوري دخل يومه السادس عشر . واشارت المصادر الى ان القوة التي تتبع للجيش الاثيوبي ترفض اطلاق سراحهما بذريعة ان افرادا من الجيش السوداني احتجزا بابور زاعي يتبع للجيش الاثيوبي به اسلحة نارية.

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بدوره قال المواطن منتصر الشريف بحسب صحيفة السوداني الدولية: ان الاسرة قامت بفتح بلاغ اختطاف بمركز شرطة دوكة بمحلية القلابات الشرقية. الى ذلك دعت قوى الحرية والتغيير بقرى الشريط الحدودي للاعتصام يوم الخميس المقبل، واغلاق الكوبري الرابط بين البلديمعند مدينتي القلابات والمادة الاثيوبية الى ان يتم اطلاق سراح السائق ومساعده وتسليمهما العربة اللوري الخاصة بهما. وذكرت المصادر ان جهة مجهولة قامت بحرق الكمبو الخاص بالمزارع بالشريط الحدودي بشرق العطبراوي حسن محمد توم، واشارت الى ان الحريق تسبب في تدمير كل الكمبو تماماً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)