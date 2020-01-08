الشرطة تسترد جهازاً طبياً لمستشفى إبراهيم مالك

التاريخ: 08-يناير-2020 فى : حوادث 91 مشاهدة تمكن فريق من المباحث بشرطة الصحافة من استرداد جهاز طبي لفحص الدم تمت سرقته من داخل مستشفى إبراهيم مالك، تقدر قيمته بمليون جنيه سوداني. Advertisements وكانت المستشفى قد أبلغت بسرقة الجهاز من داخل المستشفى، لتقوم الشرطة بإجراءاتها الروتينية وتكليف فريق المباحث لمتابعة الإجراءات، ونجح الفريق في الوصول لرأس خيط قاد لاكتشاف السرقة، مما مكنه من استرداد الجهاز المسروق. وتواصل المباحث بحسب صحيفة آخر لحظة، معلوماتها للقبض على المتهم بالسرقة والذي اختفى فور علمه بوصول المباحث للمسروقات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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