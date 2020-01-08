جلسة حاسمة تُحدِّد مصير الغربال مع الفجيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قَطَعَ نادي الفجيرة الإماراتي، شوطاً بعيداً في إكمال الاتفاق مع مهاجم المريخ مطلق السراح وهداف النسخة الماضية من البطولة العربية محمد عبد الرحمن للتعاقُد معه في فترة الانتقالات التكميلية الحالية.

وبحسب مُتابعات ديربي، توصّل النادي الإماراتي لاتفاقٍ مع الغربال على أغلب التفاصيل للتوقيع على عقدٍ مع النادي، وينتظر أن تعقد خلال ساعات جلسة حاسمة وأخيرة لحسم باقي التفاصيل وتحديد مدة العقد بين عام أو ستة أشهر.. ويحتل الفجيرة المركز الثالث من الأسفل في ترتيب دوري المُحترفين الإماراتي (دوري الخليج العربي) ويتطلّع للاستفادة من خدمات محمد عبد الرحمن ليسهم مع بقية زملائه في إبعاد الفريق عن شبح الهُبُوط وإبقائه في دوري المُحترفين.. وكان محمد عبد الرحمن رفض عرضاً مُغرياً من المريخ بلغ 150 ألف دولار مقابل تجديد تعاقده، مُفَضِّلاً خوض تجربة احترافية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المريخ سيكون خياره الأول في السودان متى ما تعثّر أمر احترافه.