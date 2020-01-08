- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
طلب بنك السودان المركزي، من المصارف التجارية، توفير معلومات عن عملها خلال فترة حكم الإنقاذ، بناءً على خطاب من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الخاصة بلجنة القطاع المصرفي والقروض.
وتشمل المعلومات المطلوب توفيرها كل العمليات الإستثمارية والضمانات التي قدمها البنك وتتجاوز مليون جنيه سوداني او عشرة آلاف دولار أمريكي منذ تأسيس البنك أو قبل إنقلاب الإنقاذ حال كان تأسيس البنك قبل وقوع الإنقلاب.
وطالب الخطاب الممهور بتوقيع إدارة الرقابة المصرفية، بتوفير معلومات متكاملة عن التمويلات المتعثرة وتتجاوز قيمة التمويل مليون جنيه منذ قيام الإنقاذ، والطريقة التي تم بها معالجة هذا التعثر.
وشدد على ضرورة توفير المعلومات عن كل التمويلات التي تمت بالنقد الأجنبي والجهات التي تم تمويلها وشروط التمويل وطرق السداد.
ونوه الخطاب إلى أهمية توفير معلومات متكاملة عن كل التمويلات التي تمت للمساهمين أو أسرهم أو لأعضاء مجالس الإدارات أو مجالس الإدارات السابقة أو أسرهم أو أعضاء مجلس إدارة بنك السودان الحاليين أو السابقين، مع العمل على توفير معلومات عن التمويلات الحالية بالمكونين المحلي والأجنبي والتي تتجاوز مليون جنيه وشروط التمويل.
كانت هذه تفاصيل خبر “المركزي” يطالب المصارف بمعلومات عن كافة العمليات التي تتجاوز مليون جنيه أو (10) آلاف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.