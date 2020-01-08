مطالبات لتجار سوق الإطارات بالخرطوم (3) بمنع الأجانب من العمل في الصادر والوارد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نظمت لجان المقاومة بسوق الإطارات بالخرطوم “3” وقفة احتجاجية صباح اليوم “الأربعاء”، للمُطالبة بتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بمنع الأجانب من التجارة في الصادر والوارد، وأكدوا أن التجار الأجانب خاصة “السوريون” مازالوا يمارسون التجارة في سوق الإطارات رغم صدور القرار.

وقال المتحدث باسم لجان المقاومة بشعبة سوق الإطارات بالخرطوم “3” كمال النضيف في تصريح لـ “باج نيوز”، إن وجود الأجانب في سوق الإطارات غير شرعي ويخالف قرارات وزارة التجارة و الصناعة الأخيرة، ونوه إلى وجود تحايل على القرار من قبل أجانب يحملون الجنسية السودانية بالتجنّس، ودعا إلى مراجعة الجنسيات التى تم منحها خلال العهد البائد.

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وكشف النضيف أن لجان المقاومة بشعبة الإطارات عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني أمس “الثلاثاء” وأكد لهم أن القرار سيتم تطبيقه قريباً جداً، وأكد لهم أن جميع الجنسيات السودانية التي منحها لأجانب خلال العهد البائد حالياً أمام لجنة بالمجلس السيادي لمراجعتها.

وقال النضيف إن سوق الإطارات يشهد ممارسات سالبة لتجار أجانب أثرت على السودانيين العاملين بالسوق، ونوه إلى أن عدد كبير من الأجانب يمارسون التجارة بالباطن داخل السوق من خلال إيجار السجلات التجارية في صورة واضحة للتحايل على القرار السيادي الخاص بمنع الأجانب من التجارة في الصادر والوارد، فضلاً عن نشاطهم في المضاربة وشراء الدولار.

فيما هدد عدد من العاملين في القطاع بأن لجان المقاومة بسوق الإطارات بالخرطوم “3” حال تأخر تنفيذ القرار ستلجأ إلى تنفيذ القرار بنفسها وطرد الأجانب من المحال التجارية.