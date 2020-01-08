انخفاض كبير في أسعار الخضروات بالاسواق

الخليج 365 : شهدت أسعار الخضروات في كل من أم درمان وبحري انخفاض كبير وذلك بسبب فصل الشتاء وعدم إقبال المواطنين بصورة كبيرة على الخضر وكثرة الوارد (الإنتاج) حيث انخفض كيلو الطماطم إلى ما بين (20 إلى 25) جنيهاً بدلاً عن (40) جنيهاً وكيلو البطاطس انخفض إلى (50 ) جنيهاً بدلاً عن (70) جنيهاً وبلغ سعر ربع البصل حوالي (140)، وتراوح سعر الجوال ما بين (2000-1800)، وبلغ سعر العجورة أقل حوالى (20) جنيهاً، بينما تراوح سعر كيلو البامية بين (20-30) جنيهاً، أما السلطة الكاملة استقر سعرها عند (40) جنيهاً.

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