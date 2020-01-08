إستقرار أسعار المحاصيل بالأبيض وزيادة التدفقات بسوق تندلتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استقرت أسعار المحاصيل بسوق الأبيض بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية أمس حيث بلغ أعلى سعر للسمسم الأبيض ( 3765 ) جنيها للقنطار وأدناه (3700) جنيه للقنطار، فيما بلغ سعر السمسم الأحمر( 3600) جنيه للقنطار وسجل سعر الفول الخام ( 1705) جنيهات للقنطار والكركدي ( 1465) جنيها للقنطار، فيما بلغ سعر الفول المقشور (52000) جنيه للطن.

وفي سياق متصل أوضح نائب مدير سوق محاصيل تندلتي بولاية النيل الأبيض منذر الطاهر أن جملة وارد محصول السمسم منذ بداية الموسم وحتى نهاية ديسمبر بلغ (70) ألف قنطار والوارد من الفول السوداني بلغ (35195) قنطاراً.

وقال منذر في تصريح لـ(سونا) إن سوق محاصيل تندلتي يشهد هذه الأيام تدفقات كبيرة من وارد الفول السوداني، حيث سجل الوارد اليومي أكثر من (1000) قنطار ويبلغ سعر القنطار (1600) جنيه أما وارد السمسم فقد بدأ في التناقص، حيث يتراوح الوارد اليومي منه ما بين (350- 400) قنطار ويبلغ سعر قنطار السمسم الأبيض (3400) جنيه والأحمر (3300) جنيه وبلغ وارد الكركدي (1500) قنطار وبلغ سعر القنطار (1400) جنيه بينما بلغ سعر أردب الذرة فتريتة (4000) جنيه وأردب الذرة طابت (4500) جنيه، أردب الدخن (6000) جنيه، فيما بلغ قنطار الصمغ العربي (5200) جنيه.