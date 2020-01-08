- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كشفت مصادر مطلعة، عن تناقص مريع في المخزون الإستراتيجي للقمح، وقالت إنه لا يكفي سوى لخمسة أيام فقط، وليس (١٨) يوماً كما نشرت وسائل إعلامية.
وقالت المصادر لـ (باج نيوز)، إن مخزون القمح في معظم المطاحن قد نفد، إلا أنها تستخدم القمح الذي ادخرته من خفض كمياتها الموزعة على المخابز.
وأكدت المصادر، إنتهاء المنحة الخليجية من دولتي السعودية والإمارات خلال الفترة الماضية.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قالت إنّ المخزون الاستراتيجي لسلعة القمح يكفي لـ(18) يومًا فقط، أيّ حتى الـ(25) من يناير الحالي.
وقالت مسؤولة الإمداد بوزارة المالية إنعام هاشم في تصريحاتٍ لصحيفة (التيار) الصادرة اليوم “الأربعاء”، إنّ وزارة المالية ملتزمة بتسليم جميع حصص الدقيق المحدّدة للعاصمة والولايات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: مخزون القمح يكفي لخمسة أيام فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.