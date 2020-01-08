الاباتشي عماد محسن يقود الهلال أمام النجم الساحلي

الخليج 365 : اكمل نادي الهلال اجراءات تسجيل اللاعب عماد محسن باخضاعه للكشف الطبي ومخاطبة ناديه لعمل مخالصة ويتوقع أن يضمه للكشف خلال الساعات المقبلة.

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