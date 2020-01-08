إنتو المريخ ده بسجل تسجيل صوتي!!!!.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*تقول الأنباء أن المريخ مفلس.

*قام المريخ سجل طبنجة وكومر ومشنقة كمان.

*فتقول الأخبار أن المريخ ماقادر يسدد حوافز اللاعبين.

*وكأن اللاعبون قبل مباراة الأبيض قبضوا جراد. *تلفح من الأخبار الأنباء لتقول: *أن المريخ التكتح ماعندو. *يقوم المريخ يسجل أبا القاسم والمصراتي ويفاوض مهاجم. *تعود الأخبار لتقول *إن المريخ لايملك جرجير كتير تحت السرير. *يقوم المريخ يفاوض تلاتة أجانب دفعة واحدة. *تعاود الأنباء اللفحي لتطل علينا بقولها *خانات للأجانب مافي. *يقوم المريخ يوفق أوضاع مايكل كااااااش. *ويفاوض لازقيلا على نفس النهج. *فتعود الأخبار القديمة بقولها. *أقرعوا الواقفات الجفلن خلهن. *يقوم المريخ يقرع أمير والتكت. *واحتمال رمضان قبل الأوان. *وكاااااااااش. *كاش أجبر الواقفة الأخيرة الدايرة تجفل. *أجبرها على الحوامة حول رفيقاتها. *مافي زول كلف نفسو يعقلها. *ولكنها توكلت وماجفلت. *ثم تنقل لنا الأخبار حجم الدمار الذي أصاب الملعب والمضمار. *يقوم المريخ يجيب شركة لافة النجيل زي الموكيت وشغاااااالة. *أيتها الأنباء. *أيتها الأخبار. *أين الفلس إذن؟ *وبالأمس تم نشر أخبار بعضها معمول بحب. *وبعضها لفائدة الخبر. *وبعضها لازم الفائدة. *قالت القبض على دكتور خيري في مديونية مريخية. *زي كلامي وكلامكم ده. *اندفع مبلغ أزيد من أربعمائة مليون وخرج خيري. *بعض المصادر نقلت ألينا خبر الأفراج. *وبعضها عمل رايح. *رايح بحب. *فأذا عمل المريخ ده كلو. *يبقى المريخ مفلس كيف؟. *يعني المريخ ده بسجل لاعبين ولا تسجيل صوتي؟. *سؤال معمول بحب. *أيها الناس. *نكررها. *ليس من الضرورة أن تتحزب داخل المريخ. Advertisements *بل ليس من المصلحة التحزب. *ولاكبير على المريخ. *ولا كبير على النقد على مر التاريخ. *بس نفترض اختيار الناس العبارات اللائقة عند إنتقاد الرموز أو الكبار أو حتى المجلس. *لأننا جميعاً نقف على أرض طاهرة تحملنا دون تمييز اسمها المريخ. *أيها الناس. *بلاغات حوض السباحة ماشة. *والدعاوي المدنية في ذلك الخصوص تمضي. *والمفاجآت مذهلة. *والتفاصيل مقرفة. *والمستندات تحدث عن نفسها. *ومن حق الجميع أن يعلموا بالحقائق بتفاصيلها. *أبقوا معنا. *والله يستر *اليومين دي قالوا في موضة إختفاء ناس. *أيها الناس. *ناس محمد عبدالماجد. *ناس القوة الضاربة. *نسمع جعجعة ولانرى طحينا. *اعتذار للبرازيليين. *صرف نظر عن المصريين. *أتنين الكشف الطبي قال مقردين. *فقط *كل العرجاوات لي مراحهن. *جهزوا يا محمد للمحاولة رقم تسعين في موسم عشرين عشرين. *تشربوا مابترووا. *ورمضان السنة دي. *حاااااااااار. *ايها الناس *إن تنصروا الله ينصركم. *أها *نجي لي شمارات والي الخرتوم. *كان شفت يا والينا. *الغاز في الطلمبة بي مية خمسة وتلتين بتباع لينا. *وفي محلات الغاز البتلينا. *بي ميتين يا والينا. *عارفين كده ولا شن خبرتكم ياوالينا؟. سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال دحين تركيا مي علمانية؟؟؟ وإلى لقاء. سلك

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