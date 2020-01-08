لماذا استهداف عبد الحي وقناة طيبة؟!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• أعلم الإجابة، لكني أود قبل أن أصدع بها أن أسأل جميع بني وطني قبل اولئك الشانئين الذين بات الشيخ الجليل شغلهم الشاغل الذي تبذل في سبيل النيل منه الاموال والاوقات وتزور الوقائع وتطمس الحقائق وتلون الاقوال والافعال.!

• فشلت، بعيد نجاح الثورة، حملة شيطنته بحجة بائرة أنه احد (علماء السلطان) الذين ظلوا يدافعون عن النظام السابق بعد ان صب عليها شواظ من نار حارقة بإيراد احاديثه المسجلة – صوتاً وصورة- والناقدة لكل الاخطاء والخطايا بما في ذلك فرية الفتوى التي قيل انه اصدرها بجواز قتل ثلث الشعب والتي حاولوا اثباتها من خلال تصريح مزور باسم رئيس هيئة علماء السودان بروف محمد عثمان صالح والذي اصدر تصريحاً مضاداً فند فيه ما نسب اليه من حديث افك ودافع عن الشيخ الدكتور عبد الحي مذكراً بمناقبه وفضائله.

• شككوا في درجته العلمية وفي المشرف عليها ومناقشها فافحمهم أنه حصل على الدكتوراه من جامعة الخرطوم واشرف عليها بروف الحبر يوسف نور الدائم وناقشها البروف عبد الله الطيب وصدرت توصية بطباعتها اقراراً بقيمتها العلمية العظيمة.

• عندما كثرت احاديث البهتان حول الشيخ الجليل، انبرى الشيخ الدكتور مهران ماهر خطيب ميدان الاعتصام واحد اكبر رموز الثورة مفنداً احاديث المرجفين ومنافحاً عن الدكتور عبدالحي فاسقط في ايدي السفهاء الذين تلقوا صفعة موجعة من إمام منبر الجمعة في ميدان الاعتصام.

• لن اتعرض لبنت البوشي التي فضح خلافها مع الشيخ الجليل مجلس وزراء قحت وعراه حتى من ورقة التوت بعد أن انحاز الى بنت البوشي بدلاً من النأي بنفسه عن الخلاف بالرغم من علمه أن المقارنة بين تلك الشابة الجمهورية وعبد الحي كالمقارنة بين الثرى والثريا، بل كشف ذلك الخلاف عوار العدالة في بلاد اختلط فيها الحابل بالنابل وحكم فيها قرقوش وباتت النيابة تقوم بدور الخصم والحكم في سابقة لا اذكر انها حدثت على امتداد تاريخ السودان.

• عجبت قبل ايام لبنت البوشي التي حصنت، في دولة شريعة الغاب ، من المساءلة والمحاسبة، عجبت لها وهي تهز يدها في احدى المناسبات ، فرحة بصراخ بعض اشباه الرجال واصحاب (البناطلين الناصلة) وهم يصرخون: (عبدالحي الكوز الني) فقلت في نفسي انها بالقطع بعض مظاهر علامات الساعة أن يتحدث عديمو الاخلاق عن الاخلاق بالرغم من ان فاقد الشيء لا يعطيه!

• قبل الانتقال لقضية الساعة حول ملف قناة طيبة الفضائية وحديث البشير ثم علي عثمان عن دعم القناة اود ان اجيب عن سؤال طرحته في بداية المقال وهو لماذا استهداف عبد الحي اكثر من غيره من العلماء؟

• يعلم الناس انه منذ الايام الاولى بعد سقوط النظام اتضح ان الشيوعيين هم الذين امسكوا بخطام الاوضاع في السودان بتمكين من المجلس العسكري الذي رضخ للمسيرات المتتالية التي سيطرت على الشارع واعتصمت بميدان القيادة العامة بتنظيم محكم من القوى اليسارية واقصوا من خلال قحت بقية القوى السياسية وحصلوا مع رفاقهم من بني علمان على كيكة السلطة سواء مجلس الوزراء الذي سيطروا عليه بالكامل اومجلس السيادة الذي حصلوا على نصف مقاعده وتمثلت الطامة الكبرى في امرين اثنين كشفا التوجه المعادي للاسلام فقد تعمدت قحت اقصاء الشريعة الاسلامية من الوثيقة الدستورية، بل واقصاء اللغة العربية من ان تكون اللغة الرسمية للبلاد ثم عمدت مكوناتها الى شغل مناصب الوزراء، بل والمناصب الادنى في الخدمة المدنية وكان للشيوعيين النصيب الاكبر في تلك المناصب فرأينا وزير التربية الشيوعي الذي أتى بالجمهوري القراي مديراً للمناهج وسرعان ما كشف القراي عن توجهاته المعادية للقرآن الكريم ثم رأينا تصريحات وزير العدل الذي اعلن عن علمانيته قبل ان يؤدي القسم فضلاً عن منافحته عن المريسة التي وصفها بأنها ثقافة سودانية يتناولها حتى حفظة القرآن كما ألغى الرجل النظام العام وتحدث عن تأييده لتوقيع السودان على اتفاقية سيداو المناهضة للاسلام وشريعته ثم جاء دور وزير الشؤون الدينية الذي عجل بدعوة اليهود للحضور الى السودان واتبع ذلك بحديثه عن بحثه لعبدة الاوثان والحجارة باعتبارهم جزءاً من وزارته ثم جاء دور وزيرة التعليم العالي التي اعلنت عن انزعاجها من المذاهب الاسلامية ثم بنت البوشي التي ابدت حماساً لكرة القدم النسائية حيث بدت الفتيات وهن يلعبن في الميادين بازياء سافرة وجاء تعيين الشيوعي رشيد سعيد الساخر من الاسلام وشرائعه كوكيل لوزارة الاعلام!

• تلك كانت بعض مظاهر العداء للاسلام التي بدت من خلال سلوكيات فتيات وشباب قحت وهم يتحدون بسلوكهم وتصرفاتهم قيم الاسلام، بل وتقاليد المجتمع السوداني.

• من الطبيعي ان تزأر المساجد وخطب الجمعة بانتقاد تلك الممارسات والتصرفات والتوجهات المعادية للدين ونشأ تيار نصرة الشريعة ودولة القانون عقب اقصاء الشريعة من الوثيقة الدستورية بقيادة الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف والذي قاد بعض الوقفات الاحتجاجية في افطارات رمضانية امام القصر الجمهوري الامر الذي دفع الشيوعيين وواجهاتهم السياسية مثل تجمع المهنيين ومنظماتهم ومغفليهم النافعين لتصويب سهام نقدهم للشيخ الجليل عبر وسائط التواصل الاجتماعي في محاولة لتخويفه واثنائه عز التصدي للتوجه الشيوعي المسيطر على الاعلام.

• الحملة لم تقتصر على عبد الحي انما على كل من تصدى لقحت وتوجهها العلماني سيما وانهم كانوا قد استحوذوا بعد اندلاع الثورة على معظم الاعلام الالكتروني وخنس الصوت المعارض ولاذ معظم المعارضين بالصمت واستخدمت كل اساليب الخداع والتدليس والبهتان وبث احاديث الافك والاغتيال المعنوي للمعارضين للتوجه العلماني واسهمت القنوات العربية في ازكاء تلك الحالة الثورية التي قادها الشيوعيون بكفاءة عالية.

• ذلك كان السبب في استهداف الشيخ عبدالحي الذي لم يتوان ولم يضعف في التصدي للتوجه العلماني المعادي للدين.

• انتقل بعد هذه المقدمة مباشرة الى قناة طيبة التي جاءت الحملة عليها في اطار الاستهداف الممنهج للشيخ عبد الحي وساتعرض غدا ان شاء الله لقصة قناة طيبة وحديث البشير وعلي عثمان حولها.