وزير التربية يبدأ جولات للولايات غداً الخميس

التاريخ: 08-يناير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قيام الوزير البروفيسور محمد الأمين التوم، بجولة على ولايات السودان كافة للقيام بإجراءات لقاءات تفاكرية مع أصحاب المصلحة في التعليم. Advertisements وقال مدير المكتب التنفيذي الوزاري سامي الباقر بحسب صحيفة آخر لحظة، إن جولات الوزير تشمل في مرحلتها الأولى ولايات شمال كردفان ونهر النيل، الجزيرة، النيل الأبيض، سنار، وأشار إلى أن الوزير سيبدأ زياراته بولاية شمال كردفان غداً الخميس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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