تجميد تنقلات فاسد بأبوزبد

وجه مدير عام وزارة التربية والتعليم في ولاية غرب كردفان، عبد الله محمد كبر بتجميد الهيكل الجديد للوظائف القيادية وتنقلات للمعلمين في محلية أبو زبد، كان قد تضمن إجراءات فاسدة.
وقال عبد الله في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إنه ذهب إلى محلية أبوزبد واجتمع بالمدير التنفيذي للمحلية ومكتب التعليم في حضور عدد من المعلمين المتظلمين، وأمر بوقف العمل بكشف التنقلات الجديد، ووجه بأن يستمر العمل بالوضع السائد الآن إلى حين انتهاء العام الدراسي الحالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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