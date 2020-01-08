البرهان يتلقى برقية شكر وتقدير من ملك البحرين

التاريخ: 08-يناير-2020
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تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن برقية شكر وتقدير من ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها اليه بمناسبة العيد الوطني للمملكة.
وعبر جلالة الملك في برقيته بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن خالص تحياته واطيب تمنياته لرئيس مجلس السيادة بموفور الصحة والسعادة ،وللشعب السوداني الشقيق باطراد التقدم والازدهار.
متمنياً للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مزيدا من النماء والتطور
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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