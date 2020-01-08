أسراب من الجراد تهدد السودان

قالت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن تفشي الجراد الصحراوي الذي يعد الأسوأ منذ 25 عاماً يهدد المراعي والمحاصيل على جانبي البحر الأحمر، وقد ينتشر إلى أوغندا وجنوب السودان.

وقال مرصد (مراقبة الجراد) في الفاو بحسب صحيفة آخر لحظة، إن التهديد المحتمل يطال البلدان على جانبي البحر الأحمر، مع تزايد أعداد الجراد على سواحل مصر والسودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية واليمن.

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وأضاف في بيان على موقع المنظمة، هناك خطر ماثل أيضاً من احتمال ظهور بعض الأسراب في شمال شرق أوغندا ودولة جنوب السودان، وجنوب غرب إثيوبيا، ووفقاً للمرصد، يمكن أن يغطي الجراد مساحة تصل إلى 150 كيلومتراً (93 ميلاً) يومياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)