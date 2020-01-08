وزيرة الخارجية تعود الى الخرطوم

عادت الى الخرطوم صباح امس الثلاثاء وزيرة الخارجية اسماء محمد عبد الله بعد مشاركتها في التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والافريقية المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن، والذي تم في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين بحضور وزراء خارجية كل من مصر والأردن واليمن وجيبوتي والصومال وإريتريا.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المجلس تأسس بمبادرة من المملكة العربية السعودية بغرض التنسيق والتشاور بين الدول أعلاه بشأن أهمية الممر المائي الحيوي ومعالجة التحديات التي تواجه منطقة الخليج والبحر الأحمر، المتمثلة في حفظ الأمن والاستقرار وانسياب حركة الملاحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)