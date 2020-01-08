التاريخ: 08-يناير-2020
20 مشاهدة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفاصيل كاملة لإتهام 5 متهمين بينهم سائق ترحال ، بترويج المخدرات في عملية مبايعة بدأت من مستشفى شرق النيل الى أن وصلت مستشفى الشعب وتم الضبط .
وقال المتحري التابع لدائرة إختصاص شرق النيل لدى مثوله أمس بمحكمة الإرهاب ببحري التي يترأسها القاضي عارف محي الدين المساعد شرطة خليفة محمد خليفة ، أفاد بتاريخ البلاغ 13/11/2019 ، أبلغ العريف شرطة عامر عثمان جمعة أنه ضبط بحوزة المتهمين عدد 160 قندول داخل عربة كريسيدا ، وعدد ستة هواتف وذلك بالقرب من مستشفى الشعب بالخرطوم في عملية متابعة لصيقة ، لافتاً المتحري لتدوين البلاغ تحت المادة 15أ .
وأوضح بتاريخ 14/11/2019 أخذت المبلغ وشهود ، وأشار الى ضبط المتهم الأول الذي يعمل سائق جاءت أقواله بأنه كان بصدد مشوار أتصل على الرابع والخامس لوجود عربة ترحال يقودها الرابع ، وجاءت أقوالهم بأنه أثناء حمل المتهم الثاني أوقفهم شخص في الطريق وطلب توصيله ، في نصف الطريق ترجل وترك الكيس المعروضات التي وجدت بداخله الحشيش ، وقد أنكر المتهم الأول أقواله وأيد باقي المتهمين أفقوالهم التي تليت عليهم .
وأضاف المتحري في أقواله بإرسال عينة من المعروضات للفحص والوزن ، وجاءت النتيجة بأن الوزن بلغ 4 كيلو جرام و150ملجرام .
وبحسب صحيفة الدار ، تحتوي المعروضات على مادة القنب الهندي المخدرة ، منوهاً فور إستلام تقارير المعامل رفعت الأوراق للنيابة التي وجهت بإحالة الملف للمحكمة موجهة بذلك إتهاماً يتعلق بالترويج للمخدرات ، وتمت مناقشة المتحري من قبل دفاع المتهمين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة المخدرات تكشف ضبط متهمين يروجون بواسطة عربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.