مكافحة المخدرات تكشف ضبط متهمين يروجون بواسطة عربة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفاصيل كاملة لإتهام 5 متهمين بينهم سائق ترحال ، بترويج المخدرات في عملية مبايعة بدأت من مستشفى شرق النيل الى أن وصلت مستشفى الشعب وتم الضبط .

وقال المتحري التابع لدائرة إختصاص شرق النيل لدى مثوله أمس بمحكمة الإرهاب ببحري التي يترأسها القاضي عارف محي الدين المساعد شرطة خليفة محمد خليفة ، أفاد بتاريخ البلاغ 13/11/2019 ، أبلغ العريف شرطة عامر عثمان جمعة أنه ضبط بحوزة المتهمين عدد 160 قندول داخل عربة كريسيدا ، وعدد ستة هواتف وذلك بالقرب من مستشفى الشعب بالخرطوم في عملية متابعة لصيقة ، لافتاً المتحري لتدوين البلاغ تحت المادة 15أ .

وأوضح بتاريخ 14/11/2019 أخذت المبلغ وشهود ، وأشار الى ضبط المتهم الأول الذي يعمل سائق جاءت أقواله بأنه كان بصدد مشوار أتصل على الرابع والخامس لوجود عربة ترحال يقودها الرابع ، وجاءت أقوالهم بأنه أثناء حمل المتهم الثاني أوقفهم شخص في الطريق وطلب توصيله ، في نصف الطريق ترجل وترك الكيس المعروضات التي وجدت بداخله الحشيش ، وقد أنكر المتهم الأول أقواله وأيد باقي المتهمين أفقوالهم التي تليت عليهم .

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وأضاف المتحري في أقواله بإرسال عينة من المعروضات للفحص والوزن ، وجاءت النتيجة بأن الوزن بلغ 4 كيلو جرام و150ملجرام .

وبحسب صحيفة الدار ، تحتوي المعروضات على مادة القنب الهندي المخدرة ، منوهاً فور إستلام تقارير المعامل رفعت الأوراق للنيابة التي وجهت بإحالة الملف للمحكمة موجهة بذلك إتهاماً يتعلق بالترويج للمخدرات ، وتمت مناقشة المتحري من قبل دفاع المتهمين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )