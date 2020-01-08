(72) مليون جنيه رسوم غير قانونية تم تحصيلها من معتمرين

طالب أمين مال شعبة وكالات السفر والسياحة الأسبق محمد المبارك خضر، مجلسي السيادة والوزراء بضرورة إجراء تغيير حقيقي داخل الهيئة العامة للحج والعمرة، باعتبار أن نفس الممارسات القديمة مازالت مستمرة، ونوه لاستمرار تحصيل رسوم غير قانونية من المعتمرين للهيئة بزعم أنها رسوم إرشاد والتي أوقفتها لجنة “قشي” والبرلمان بالعهد البائد.

Advertisements

وقال المبارك في تصريحات محدودة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن العام المنصرم تم فيه تحصيل (72) مليون جنيه من (240) ألف معتمر، وأضاف بأن الـ(300) جنيه تذهب في شكل حوافز للموظفين.

وناشد المبارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالتدخل العاجل لوقف الرسوم المذكورة، بجانب (200) جنيه أخرى تتحصلها ولاية الخرطوم بتشريع من المجلس التشريعي السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)