أكد الدكتور، معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم أن العام ( 2020) يشهد حزمة من البرامج والمشروعات الإجتماعية التي تخدم شريحة الفقراء والمساكين وتحد من درجات الفقر بالولاية جاء ذلك خلال تراسه صباح اليوم بمكتبه اجتماع مجلس المدير العام الأول بحضور مدراء الإدارات العامة بالوزارة وأمناء المجالس والوحدات الخارجية التي تتبع للوزارة. وبحسب اعلام وزارة التنمية، فقد استعرض الاجتماع خطة الوزارة الإسعافية للعام الجاري والمشاريع والبرامج التي تصب لصالح مجتمع ولاية الخرطوم لا سيما الأسر الفقيرة والمتعففة بجانب برامج تنمية الريف ومصفوفة برامج الفترة الإنتقالية ووجه هاشم الإدارة العامة لتخفيف حدة الفقر بمواصلة مشروعات تمويل الأسر الفقيرة بمحوري القرض الحسن و الدعم الاجتماعي بالاضافة لمشاريع الاسر الفقيرة مع التركيز علي مشروعات وبرامج التدريب في صناعة الألبان والمنتوجات البلدية وصناعة الأغذية والصابون. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التنمية الاجتماعية( 2020 ) عام لتخفيف حدة الفقر بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.