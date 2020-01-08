واشنطن تُشيد بالسماح لاحتفال المسيحيين الأرثوذكس بأعياد الميلاد

التاريخ: 08-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بسماح الحكومة المدنية الانتقالية في السودان للمسيحيين الأرثوذكس الاحتفال بأعياد الميلاد مؤخراً. Advertisements وقال بومبيو في تغريدة على “تويتر” بحسب صحيفة الصيحة، إن هذا التطور الذي افترعته الحكومة المدنية الانتقالية هو السبب في حذف السودان من القائمة السوداء للحريات الدينية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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