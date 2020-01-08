جهاز المخابرات يسقط كل التهم في مواجهة عبد الغفار الشريف

التاريخ: 08-يناير-2020
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أصدر جهاز المخابرات العامة قراراً بإسقاط كل التهم والقرارات الصادر من محاكم الجهاز في مواجهة اللواء “م” عبد الغفار الشريف عبد الله السيد.
واطلقت السلطات سراح الشريف من سجن كوبر في مايو الماضي بعد قبول طعن قانوني قدمه المحامي حسن برهان الى المحكمة الدستورية.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كانت المحكمة الإيجازية، حكمت على الشريف في تهمة استغلال النفوذ المادة “59” بالسجن سبع سنوات، وفي تهمة السلوك غير اللائق المادة “71” بالغرامة “7.4” ملايين جنيه و”65″ ألف دولار، كانت المحكمة السرية الإيجازية حكمت عليه بالسجن سبع سنوات.
وصدر القرار الذي حمل الرقم “72” لسنة 2019م عملاً بأحكام المادة “80” من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م. ووجه المدير العام للجهاز الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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