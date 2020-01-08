تجّمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت يُطالب بمحاسبة هيئة المياه والسدود

طالب القيادي بقوى الحرية والتغيير وتجمع أعالي نهري عطبرة وسيتيت مظفر عبد الكريم، بمحاسبة هيئة مياه القضارف ووحدة تنفيذ السدود- إدارة التوطين، وتكوين لجنة لإجراء تحقيق عاجل ومراجعة محطة مياه المدينة، واعتبر الجهتين شريكتين في استمرار أزمة مياه الشرب.

وجرّم مظفر الجهة المُسلّمة والمستلمة لمحطة المياه، وقال بحسب صحيفة الصيحة، إنها ساهمت في استفحال معاناة المواطن بإنشاء محطة لا تكفي سعتها التخزينية حاجة المدينة التي تضم أكثر من (٤٥٠٠) منزل، ووصفها بغير المطابقة للمواصفات وكثيرة الأعطال.

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ونوه مظفر إلى أزمة وشح في مياه الشرب تضرب المدينة (1) لمهجري أعالي سدي عطبرة وسيتيت لما يزيد عن شهرين، وبلغ سعر البرميل سبعين جنيها، وقال إن جهود لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وسعيها لحل المشكلة مع الجهات الحكومية لم تكلل بالنجاح، وأضاف بأن لجان المقاومة عملت بالجهد الشعبي والنفير إضافة لدعم الحكومة وشراء طلمبات للمحطة دون جدوى للوصول لحل نهائي لأزمة المياه بالمدينة (1).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)