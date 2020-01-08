وحدة بين حركتي تحرير السودان “توبا” و”كاردينال”

التاريخ: 08-يناير-2020
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أعلنت حركة جيش تحرير السودان وحركة تحرير السودان الليبرالية، توقيع اتفاقية وحدة بين الحركتين.
وأكد رئيس حركة جيش وتحرير السودان أحمد عبد الشافع (توبا) في بيان مشترك أمس، أن الوحدة التنظيمية بين كافة فصائل الكفاح من شأنها أن تصل بالقضية الأساسية وأهداف الحركات المرجوة، وقال إن الحركتين حملتا مشعل القضية في ظروف عصيبة وقاومتا النظام المخلوع بجسارة وقدمتا أرتالاً من الشهداء.
بدوره، أوضح رئيس حركة تحرير السودان اللليبرالية حافظ إبراهيم (كاردينال) بحسب صحيفة الصيحة، أن الوحدة بين الحركتين تعتبر واجب الساعة لاستكمال أهداف الثورة والعبور بالسودان، وقال إن قضية الحرب والسلام هي المطلب الملح الذي يجب أن تتضافر حوله كل الجهود المخلصة والصادقة لبناء مستقبل مزدهر ومستقر وآمن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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