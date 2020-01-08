شركات الطيران ترفع اسعار تذاكر العمرة الى 25 ألف جنيه

ابلغت شعبة وكالات السفر والسياحة سلطة الطيران المدني برفع شركات الطيران اسعار التذاكر للعمرة في وقت وعدت السلطة بمتابعة الأمر الذي من شأنه زيادة تكاليف الشعيرة بنحو كبير.

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وقال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة محجوب المك بحسب صحيفة الجريدة، إن سلطة الطيران المدني تعهدت بمتابعة لجوء الشركات لرفع اسعار التذاكر والاجتماع بها قريبا لتفادى زيادة التكلفة. ويتراوح سعر تكلفة العمرة من دون التذاكر ما بين 950 الى 1100 ريال ما يعادل 21 الى 25 ألف جنيه سوداني.

ولفت المك الى أن الشركات السودانية رفعت سعر التذكرة الخرطوم – جدة من 18 الى 25 ألف جنيه مع بدء موسم العمرة الحالي فيما يبلغ سعر ذات التذكرة عبر الخطوط السعودية نحو 360 دولارا ما يعادل 31 ألف جنيه.وينتظر الآلاف من السودانيين اداء شعيرة العمرة بالرغم من ارتفاع التكلفة وتأخر انطلاقة الموسم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)