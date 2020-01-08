اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شركات الطيران ترفع اسعار تذاكر العمرة الى 25 ألف جنيه

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-يناير-2020

3 مشاهدة

شركات الطيران ترفع اسعار تذاكر العمرة الى 25 ألف جنيه

ابلغت شعبة وكالات السفر والسياحة سلطة الطيران المدني برفع شركات الطيران اسعار التذاكر للعمرة في وقت وعدت السلطة بمتابعة الأمر الذي من شأنه زيادة تكاليف الشعيرة بنحو كبير.

 

Advertisements

وقال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة محجوب المك بحسب صحيفة الجريدة، إن سلطة الطيران المدني تعهدت بمتابعة لجوء الشركات لرفع اسعار التذاكر والاجتماع بها قريبا لتفادى زيادة التكلفة. ويتراوح سعر تكلفة العمرة من دون التذاكر ما بين 950 الى 1100 ريال ما يعادل 21 الى 25 ألف جنيه سوداني.

 

ولفت المك الى أن الشركات السودانية رفعت سعر التذكرة الخرطوم – جدة من 18 الى 25 ألف جنيه مع بدء موسم العمرة الحالي فيما يبلغ سعر ذات التذكرة عبر الخطوط نحو 360 دولارا ما يعادل 31 ألف جنيه.وينتظر الآلاف من السودانيين اداء شعيرة العمرة بالرغم من ارتفاع التكلفة وتأخر انطلاقة الموسم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركات الطيران ترفع اسعار تذاكر العمرة الى 25 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا