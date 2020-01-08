القيادات الأهلية والمجتمعية بدارفور تثمن جهود “الدعم السريع”

أفلحت الجهود التي بذلتها الإدارة الأهلية وقائد ثاني “الدعم السريع” الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو بجنوب دارفور، في وقف التفلتات بجنوب نيالا وطي صفحة الخلافات بين المجموعات المتناحرة.
وشهد الاتفاق إلى جانب قائد ثاني “الدعم السريع” المقدوم آدم رجال وناظر البني هلبة وعمد ومشائخ الرزيقات بجنوب دارفور وناظر الترجم والشرتاي إبراهيم جراب الراي.
وثمن المتحدثون جهود ودور الفريق عبد الرحيم في تقريب وجهات النظر ودور “الدعم السريع” في بسط هيبة الدولة ومحاربة الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية ومكافحة التهريب والحفاظ على قوت المواطن وحفظ أمنه وسلامته.
من جانبه، أكد أمين مجلس شورى الرزيقات محمد إبراهيم عزت بحسب صحيفة الصيحة، التزام الأطراف بالمساعدة في حفظ الأمن وتأمين الموسم الزراعي، وأشاد بجهود “الدعم السريع” في حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة.
وكان قائد ثاني “الدعم السريع” قد زار جنوب دارفور والتقى بقواته في القطاع وتفقد بعض المناطق بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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