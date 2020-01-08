احتجاجات بود مدني بسبب زيادة تعرفة المواصلات

شهدت ود مدني بولاية الجزيرة عصر أمس، احتجاجات وحرق للإطارات داخل موقف “أمجاد” ومُنع السائقون من دخول الموقف بسبب زيادة التعرفة من السائقين من (5) إلى (10) جنيهات بدون أيِّ أمر محلي من سلطات محلية ود مدني الكُبرى.
وعبّر عددٌ من المُواطنين بحسب صحيفة الصيحة، عن استيائهم من هذه الفوضى التي تعيشها ولاية الجزيرة من غياب هيبة الدولة والقانون، وتفاقُم مُعاناة المُواطنين في الوصول إلى منازلهم خَاصّةً في ساعات الذروة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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