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عصابة متفلتة تهاجم تاجر بالحاج يوسف

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 08-يناير-2020

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عصابة متفلتة تهاجم تاجر بالحاج يوسف

تعرض التاجر شاذلي الأمين لموقف عصيب ، وذلك على إثر هجوم عليه من قبل مجموعة من المتفلتين أثناء تواجده بمكان عمله بسوق ستة بالحاج يوسف .

حيث قامت المجموعة بالتعدي عليه مما أدى اللى إصابته بجرح بنصل يشبه السكين ، وبعدها لاذوا بالفرار .

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وبإخطار الشرطة تم إسعاف التاجر المصاب لتجري له الإسعافات اللازمة وإدخاله في عملية لإيقاف النزيف وتدوين بلاغ  بالحادثة ،وحجزه لتلقي العلاج والمراقبة ز

وبحسب صحيفة الدار ، قام أفراد المباحث بمتابعة الإجراءات وعمل أكمنة شرطية للوصول الى مرتكبي هذه الحادثة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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