عصابة متفلتة تهاجم تاجر بالحاج يوسف

تعرض التاجر شاذلي الأمين لموقف عصيب ، وذلك على إثر هجوم عليه من قبل مجموعة من المتفلتين أثناء تواجده بمكان عمله بسوق ستة بالحاج يوسف .

حيث قامت المجموعة بالتعدي عليه مما أدى اللى إصابته بجرح بنصل يشبه السكين ، وبعدها لاذوا بالفرار .

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وبإخطار الشرطة تم إسعاف التاجر المصاب لتجري له الإسعافات اللازمة وإدخاله في عملية لإيقاف النزيف وتدوين بلاغ بالحادثة ،وحجزه لتلقي العلاج والمراقبة ز

وبحسب صحيفة الدار ، قام أفراد المباحث بمتابعة الإجراءات وعمل أكمنة شرطية للوصول الى مرتكبي هذه الحادثة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )