عصابة متفلتة تهاجم تاجر بالحاج يوسف

التاريخ: 08-يناير-2020
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تعرض التاجر شاذلي الأمين لموقف عصيب ، وذلك على إثر هجوم عليه من قبل مجموعة من المتفلتين أثناء تواجده بمكان عمله بسوق ستة بالحاج يوسف .
حيث قامت المجموعة بالتعدي عليه مما أدى اللى إصابته بجرح بنصل يشبه السكين ، وبعدها لاذوا بالفرار .
وبإخطار الشرطة تم إسعاف التاجر المصاب لتجري له الإسعافات اللازمة وإدخاله في عملية لإيقاف النزيف وتدوين بلاغ بالحادثة ،وحجزه لتلقي العلاج والمراقبة ز
وبحسب صحيفة الدار ، قام أفراد المباحث بمتابعة الإجراءات وعمل أكمنة شرطية للوصول الى مرتكبي هذه الحادثة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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