التاريخ: 08-يناير-2020
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قال رئيس تحرير صحيفة (السوداني) ضياء الدين بلال، إنّ لجنة إزالة التمكين ومُكافحة الفساد واسترداد الأموال، أوقفت شركة (السوداني) للطباعة والنشر لمُجرّد الاِشتباه، وأبدى استغرابه للقرار، وأعلن مُناهضته بكل الوسائل القانونية، ووصفه بالجائر والمُجحف وردة على الحُريات.
وقال ضياء الدين في تصريحات من أمام مقر الصحيفة بحسب صحيفة الصيحة مساء أمس، إنّ مَن أصدر القرار يُحسب على قبيلة الصحفيين، وأعلن تحديهم لأيِّ جهة سواء كانت أمنية أو سياسية أو إعلامية بأن تكون الصحيفة قد تلقّت منها جنيهاً واحداً.
واعتبر ضياء الدين أنّ ما تمّ من إجراءٍ لم يَقُم به حتى النظام البائد، سيّما وأنّ الصحيفة مُنعت سابقاً من الإعلانات الحكومية، وكشفت الكثير من ملفات المُتعلِّقة بالفساد وحُوربت، وكان ذلك مصدر ثقة القُرّاء فيها، واستهجن ضياء القرار، وأكّد أنّهم سيسلكون كل السُّبُل لمُناهضته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تحرير (السوداني): قرار الحجز على الصحيفة جَائرٌ وسَنُنَاهِضُهُ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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