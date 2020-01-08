الخارجية: (70) سفيراً عُيِّنوا بنظام التمكين بجانب دبلوماسيين وإداريين

التاريخ: 08-يناير-2020
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توقعت مصادر حكومية رفيعة، أن تعلن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عبر تصريح صحفي، نتائج أعمال آلية التقصي التي تشكلت بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ البائد.
ووفقاً للمصادر، أنه بعد الفحص والتقصي في ملفات السفراء الذين نالوا وظائفهم بموجب نظام التمكين، فإن عددهم يصل لأكثر من (70) سفيراً خلافاً للدبلوماسيين والوظائف الإدارية.
وأوضحت المصادر أن السفراء سيتم التعامل معهم وفق قانون تفكيك التمكين. وأكدت أن اللجنة ستواصل عملها لفحص ملفات الدبلوماسيين والإداريين، وأشارت إلى أن الوزارة وعلى رأسها الوزيرة أسماء محمد عبد الله ظلت تعمل في صمت ومن أوائل الوزارات التي رفعت نتائج فحصها لملفات العاملين وفق لجنة شُكّلت من كبار السفراء والخبراء ذوي الصلة بالعمل الدبلوماسي، وتوقعت أن يشهد العمل الدبلوماسي الخارجي طفرة نوعية في الأداء.
وكشفت المصادر، عن قرب تعيين السفراء واختيارهم لشغل المواقع في رئاسة البعثات الدبلوماسية الخارجية التي ظلت شاغرة بعد سقوط الإنقاذ واستدعاء أو إقالة السفراء الذين كانوا يشغلونها، وأكدت بحسب صحيفة الصيحة، أن سفراء العهد الجديد لثورة ديسمبر سيتولون مهامهم بالسفارات التي تبلغ حوالي (50) سفارة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تجري عمليات اختيارهم. وأوضحت المصادر أن العمل سيكون بروح جديدة ومبادئ تضع مصلحة السودان أولاً وأخيراً، بجانب إصلاح العلاقات مع كل الدول والمجتمعات الدولية والإقليمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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