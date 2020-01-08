السيادي يعلن التضامن مع أسر المفقودين والمُختفين قسريا

أعلن المجلس السيادي امس اهتمام الدولة بالتضامن مع قضية أسر المختفين قسريا والمفقودين بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

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وقالت عضو السيادي عائشة موسى، لدى لقائها امس بمكتبها بالقصر الرئاسي وفد المجموعات النسوية والسياسية والمدنية (منسم)، “الدولة مهتمة بالتضامن مع قضية اسر المختفين قسريا والمفقودين”.

وأوضحت عضو المجموعة، عفاف إبراهيم، في تصريحات صحفية وفقاً لصحيفة الجريدة، إن اللقاء ناقش إمكانية تشكيل لجنة مساعدة للعمل، بجانب اللجنة المكونة بشأن قضية المفقودين والمختفين قسريا برئاسة النائب العام.

ونوَّهت إلى أن اللجنة بصدد القيام بطواف على السجون بعد إخطار الجهات المختصة، بهدف التأكد من المعلومات التي وردت بأن هناك مواقع يتواجد فيها بعض الشباب من المفقودين. وأشارت إلى أن الخطوة بغرض طمأنة أسر المفقودين بأن القضية محل اهتمام ورعاية المجلس السيادي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)