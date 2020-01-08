رحيل إمرأة في حادث مروري والبحث عن أسرتها

التاريخ: 08-يناير-2020
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تعرضت إمرأة كبيرة في السن مجهولة الهوية لحادث مروري بكبري الحلفايا مما أدى لوفاتها في الحال متأثرة بإصابتها من جراء الحادث .
عندها إتخذت شرطة مرور كرري برئاسة العميد علاء الدين كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ، وإلقاء القبض على سائق العربة ، وتم تدوين بلاغ في مواجهته .
فيما تم نقل جثمان الأم المتوفية لمشرحة أم درمان بواسطة أورنيك 8 جنائي نرجو آملين ممن يتعرف عليها أو على أسرتها الإتصال بإدارة مرور كرري لعمل اللازم ومتابعة الإجراءات .
وبحسب صحيفة الدار ، تم تكليف الرقيب شرطة دكتور على عمر تمساح بالتحريات مع سائق العربة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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