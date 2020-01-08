لجان المقاومة تسير موكب من الخرطوم إلى بورتسودان تنديداً بالأحداث

كشفت لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن عزمها تسيير موكب من الخرطوم إلى ولاية البحر الاحمر لتنظيم وقفة احتجاجية بمدنية بورتسودان تنديداً بالاحداث الدامية التي وقعت بالمدينة وللضغط على السلطات لوضع حد لها.

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وقال عضو بلجان مقاومة الكلاكلة فضل حجب اسمه بحسب صحيفة الجريدة: إن لجان الكلاكلات قادت مبادرة بالاتصال على لجان المقاومة بولاية الخرطوم للتنسيق وتسيير موكب من الخرطوم إلى بورتسودان للوقوف مع اهالي الولاية للحيلولة دون تكرار الاحداث الأخيرة ووقف الصراعات، وكشف عن اخطار لجنة الميدان واعلان قوى الحرية والتغيير بالمبادرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)