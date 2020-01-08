استئناف التفاوض بين الحكومة والشعبية جناح عقار اليوم

التاريخ: 08-يناير-2020
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واصل وفدا الحكومة الانتقالية برئاسة عضو المجلس السيادي والناطق الرسمي باسم وفد التفاوض محمد الحسن التعايشي، والحركة الشعبية شمال بقيادة عقار، التفاوض حول مسار المنطقتين.
وعقد الوفدان جلسة مباحثات بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، بمقر التفاوض بفندق بالم افريكا بجوبا، وذلك بحضور الوساطة، وتناولت الجلسة القضايا المطروحة للتفاوض بين الجانبين وتم رفع الجلسة على أن تستأنف المفاوضات بين الجانبين اليوم الأربعاء.
وكان الطرفان قد حسما معظم القضايا الخاصة بالاتفاق الإطاري الذي قدمته الحركة، وتبقى ملف الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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