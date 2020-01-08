دعوة هامة من حزب الأمة للسودانيين.. ماذا قال فيها؟

الأربعاء 8 يناير 2020

أعلن حزب الأمة القومي رفضه التشكيك في الأجهزة الأمنية ومحاولة الاختراق الممنهج من بعض القوى السياسية التي تطالب بإعادة هيكلتها.



وحذّر نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأربعاء” من هذه المحاولات المرصودة التي اعتبرها تستهدف قيادات الأجهزة الأمنية، ووصفها بأنّها لن تحقق أهدافها.

ودعا الفريق صديق الشعب السوداني لليقظة والالتفاف حول هذه المؤسسات وتأّكيد الثقة فيها للاضطلاع بدورها، كما دعا المسؤولين عنها لمراجعة أداء أفرادها والعمل على إعادة هيكلتها ً وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري ً والتزاما بقوانينها لتحقيق اهداف الثورة، وتأكيد قوميتها، ً داعيا إلى التزامهم اهداف الثورة والوقوف ضد أي محاولات لتعويق مسيرتها.

ودعا حزب الأمة القومي المجلس السيادي ومجلس الوزراء للاهتمام بالأجهزة الأمنية وحمايتها من محاولات الاختراق الممنهجة وتمكينها من الاضطلاع بدورها والقيام بمهامها.