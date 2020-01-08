إقتصادي يدعو للتوسع فى الزراعة المخصصة للصادرات

الخليج 365 : دعا دكتور هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي الحكومة الانتقالية للتوسع في الزراعة المخصصة لتنمية وترقية الصادرات وشدد هيثم فى تصريح (لسونا) على ضرورة بحث كافة السبل الكفيلة بتذليل المعوقات التي تواجه نفاذ المنتجات الوطنية الى الأسواق الخارجية وتابع قائلا علينا البدء بالصفات الواجب توفرها فى المنتج السوداني والتي من بينها الأبعاد البيئية وتلك المتعلقة بجودة المنتج نفسه مطالبا الدولة بدعم المصدرين وتدريب العمالة السودانية على طرق الانتاج لافتا الى ان حل مشكلة زيادة وترقية الصادرات السودانية يكمن فى خفض تكلفة الانتاج عن طريق ايجاد منافسة حرة بين المصنعين مع ايجاد جودة عالية لهذه المنتجات وزاد هيثم بان الاستثمار والصادرات وجهان لعملة واحدة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تسعى لبلوغ مركز اقتصادي متقدم فى سلم النمو والازدهار والرفاهية كما يرتبط نجاح الدول فى مجال تنمية الصادرات بمدى قدرتها على توفير بيئة ملائمة ومناخ جاذب للاستثمار بشكل عام وفى مختلف المجالات الاقتصادية المادة السابقة أكذب علي ..!.. بقلم منى ابو زيد المقالة القادمة استقالة سلطان.. بقلم يوسف عبد المنان

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