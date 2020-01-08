نهب اختصاصي تخدير شهير بالحلفايا ناحية امدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض د. بهاء الدين بابكر اخصائي التخدير مساء اول امس حوالي الساعة الثامنة مساء الي حادث سلب ونهب بالسكاكين عند نزوله من كبري الحلفايا ناحية امدرمان اوقف بواسطة النيقرز وطلبوا منه. تسليمهم ما عنده فأعطاهم التلفون والمال فتركوه يذهب .

وشاهد د. بهاء في طريقه عربات محطمة كثيرة وعند وصوله الى نقطة البوليس وجد د.الريح السنهوري أخصائي الجراحة بالمستشفي الصيني وقد تم الاعتداء عليه وتحطيم عربته ووجد عائلته في حاله حرجة وكذلك وجد طبيب عمومي مصاب وقد حطمت عربته وذكر د بهاء الدين بأنه دون بلاغ بالرقم 67.