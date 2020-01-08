ارتفاع تعرفة المواصلات في الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ارتفعت تعرفة خطوط المواصلات في الخرطوم بشكلٍ جنوني، وسادت الفوضى بالمواقف بتوقف المركبات عن الشحن للخطوط الطويلة والاقتصار على الخطوط الصغيرة.
وقالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ أجرة الهايس من الخرطوم إلى محطة صابرين بلغت”80″ جنيهًا، والاستاد ـ جبل أولياء بلغت”70″ جنيهًاـ وبلغت أجرة الأمجاد”الشهداء ـ الكلاكلة اللفة”70″ جنيهًا، ومن الاستاد”50″ جنيهًا، والكلالكة شرق ـ السوق المركزي”70″ جنيهًا.
باج نيوز
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