تسجيلات مقبولة.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× تلبسنا بالخوف الشديد على المريخ واسمه وظننا أن المجلس لن يستطيع أن يتعامل مع ملف التسجيلات، وظننا أن المريخ سيطبق يديه على صدره ويتفلت يمينا ويسارا على حركة اللاعبين حتى أولئك الذين يلونه.

× لكن المجلس تعامل حقيقة بعقلانية وموضوعية ومنطقية مع هذا الملف الحساس، والمتابع من كافة مكونات المجتمع الرياضي سيما الكروي، وهذا أمر بلا شك يجعلنا نرفع القبعات الحمراء للمجلس بلا مواربة.

×أجمل ما قام به المجلس في هذا الملف هو إعادة قيد كابتن الفريق الرجل الوفي والهادي أمير كمال، وكما ثقلنا قبلا أن أمير أصبح لاعبا مهما للفريق من ناحية فنية داخل الميدان.

×والأمير له مهام كبيرة وعظيمة داخل الملعب مع زملاءه لأنه الكابتن والقائد الذي صقلته السنون، والتجارب الحقيقية التي جعلت منه رجلا يقدر الوضع ويسد الطريق أمام أية مزاد وتطاول من هنا وهناك على النادي الكبير وثرواته.

× وفوق هذا استطاع المجلس أن يعيد قيد اللاعب الشاب والمهم والذي يمثل المستقبل للفريق الأحمر، وأعني بلا شك محمد هاشم التكت، وقطعا هذا أمر غير يسير ولا هين ونحن تحت هذه الظروف الطاحنة ، والظروف الاقتصادية المرتجفة والمهتزة بصورة تجعل من ملفات التسجيلات أمرا شبه مستحيلا.

×الرأي عندي هو، انه لو توقف المجلس في هذه الفترة على إعادة هذا الثنائي لأشدنا به ولقلنا له أحسنت وبارك الله فيك، لأنه كما قلنا ان الموجود طرف الأحمر أفضل وأفيد من ما يوجد عند الآخرين، إلا إذا تحدثنا عن ناس شلش ومحمود امبدة ولازغلا، والنعسان فهولاء أصلا لم نقتنع بهم ولا نرى أي داع يجعلهم بيربطعون ويخرمجون بشعار المريخ، فهو لا يشبههم ولا يشبهونه أبدا أبدا.

× أما ضم لاعبي الأمل عطبرة فنراه موفقا جدا رغم تخوفنا أن لا يلازمهم التوفيق ولكن يبقوا هم الضوء في وسط عتمة عدم توفر اللاعبين، وحقيقة نستغرب كيف فرط نادي الأمل في هولاء اللاعبين وقادته يتحدثون عن نيتهم تمثيل السودان عربيا وأفريقيا.

× بصورة عامة نستطيع القول أن لاعبي الأمل ولاعب الجريف ولاعب مصراتة جميعهم ، لا نستطيع تقييمهم قبل أن نراهم مع المريخ، ولكن لا نتوقع أن يكونوا أسوأ من ناس شلش ورفاقه الذين دخلوا الكشف بلا تقديرات فنية وافية، وما كنوا يستحقون البقاء كل هذه الفترة لأنهم كانوا خصما وضررا على المريخ بكل تأكيد ويقين.

×خلاصة القول هو، أن المجلس استطاع رغم ظروفه المعروفة وظروف البلد الاقتصادية وكذلك ندرة اللاعبين، قدر على التعامل مع الملف الحساس، ومن جانبنا نقول أنها تسجيلات مقبولة ومريحة أسكتت صوت النقد ما في ذلك شك.

ذهبيـــــــــــــــات

× رغم الهالة الإعلامية والمظاهر الكاردينالية فلقد أحسن مجلس المريخ أكثر من مجلس الهلال.

× كنا نخشى على لاعبي المريخ من خت رأسهم مع الكاردينال ولكن أثبتوا أنهم يعشقون المريخ وليس المال.

× كان بإمكان الكاردينال ملاواة المريخ في التكت والأمير وكان بمقدروه جهجهة الأحمر ولكن للمريخ رجال بررة.

×لن نلوم المجلس في ملف الأجانب لأننا تعودنا على فشلهم وعدم فائدتهم.

× لو الرأي عندي لجلبت لاعبا واحد نافعا ومقدورا على صرفه، بدل الكم والصرف الكبير.

×كل الأجانب الذين أتوا للمريخ أدخلوا النادي في حسابات ومطالبات كادت أن تنهي مسيرة الصرح الكبير.

× لاعبي شباب المريخ لا يقلون عن لاعب الدرجات الصغرى ولا عن كثير من لاعبي الممتاز.

× على جمال أبوعنجة أن يعطيهم فرصا أوسع ويعتمد عليهم كثيرا.

× قدم فريق ليفربول المهول لوحة جمالية رائعة أمس الأول أمام غريمه إفرتون.

× ساق الليفر الكورة سواقة صاح وحقق الانتصار بالشبان المهرة.

× جونز صاحب ال18 سنة أحرز هدفا لا يحرزه إلا كبار اللاعبين.

× ليفربول كل مرة يبهر ويحدث الناس عن كرة القدم وأسرارها ولكنهم لا يفهمون.

الذهبيـــــة الأخيــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نشكر لاعب ليفربول المحترم والفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقيا، سادو ماني وهو يرسل لي لبسة رياضية ترينق سوت و حذاء قيم، بعد أن أخبره ابن عمي،علي أحمد الشريف، الذي يسكن مدينة ساوثامتون، بمدى شغفي بالليفر، فالشكر نكرره للاعب الكبير، وهي هدية تعني عندي الكثير.