كردنه دور … وبالاباتشي هلالنا اشتعل وتوهج ونوّر … قف .. النشامى دخلوا الهلال .. !.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• وحتى الكنغولي الجايينا قالوا طلع بتاع قهاوي زي بتاع الدلاقين..

• السيرة مهببة بلا شك ..

• واشرف لا يتردد متى ما وجد ان هنالك خللا ما ..

• اشرف متصالح مع هلاله جدا يسعى باخلاص ومتى ما اقتنع ان اللاعب القادم به عيوب اجمع عليها الهلالاب انحاز اليهم وتوقف ..

• وهذا هو التعايش والنبض الهلالي بعينه وما يرفع من اسهمه وسط شعب الهلال ..

• وشخصيا مازلت عند قناعتي فان خيارات الدفاع محليا تكون هي الافضل ..

• والاسماء المرشحه طرف الكاردينال ..

• وحتى لا تذهبوا بعيدا فانني فرد من مجموعة كبيرة جدا من الهلالاب حتى لا يخرج علينا من يقول اننا نريد فرض امر على رئيس الهلال ومن ثم تبدا النغمه المعتاده سمسره وشغل بتاع قمبره ..

• هههههه ان كانت سمسره وقمبره لاستطعنا منذ وقت طويل تكوين الوضعية الراسمالية اللازمة وبعدها يا كردنه ورينا عرض اكتافك حرم الا تنافس في مدير كرة لا اكثر ..

• وكما حوار ثر دار بين محمد غبوش وابوبكر الماحي وحاتم عماره في قروب الاسياد الخاص بمنتهى الجدية والعلمية ان السياسة المتبعة نحو المحترفين تحتاج الى تصحيح من اول وجديد والامر لا يختص فقط بعهد الكاردينال بل هي ارث ظلت عليه المجالس المتعاقبة ..

• وفي اثناء الحوار قال ابوبكر الماحي بحسرة ان الامر يحتاج الى متابعة عن كثب وبحكم موقعه في اتحاد الكرة وقربه من المنافسات الافريقية وفي سيكافا تحديدا تحت 20 سنه فلقد لفت نظره يافع اريتري اسمه علي يرتدي الرقم عشرة صاحب موهبة غير مسبوقه ولديه رغبة عارمه ان يرتدي شعار الهلال ويمكن ان ياتينا باقل مبلغ لا يقارن ابدا بما نتابع من ارقام ويجزم بكوري ان الفتى سيرتفع سعره عشرات المرات ويتعدى الارقام الفلكية بعد حين ..

• وقبل ان يكمل ابوبكر حديثه نط عليه غبوش بقوله ضاحكا .. يا بكري يا اخوي ولا تحاول حرم بكرة يقولوا عايز تسمسر فيه …

• تصعيد الناشئة خطوة محترمة ونجاح لفكرة الشباب ..

• وشباب عوض طاره يملوا العين بي غادي ..

• طاره الجندي المجهول وهو من يجهز عتاد مستقبل الهلال في صمت نبيل ..

• شكرا مدرسة اولتراس ..

• ولماذا اولتراس بالتحديد ..؟

• لان الاجيال التي تخرجت منها سيكون لها الكلمة في مستقبل الهلال ..

• وهذا يشير الى ان اولتراس ليست حلاقيم وهتافات واهازيج ورقيص وحماسيات ودفق معنويات وانضباط تشجيع .. حماة الهلال

• اولتراس جامعة تهدي الهلال فلذات الاكباد على مر الاجيال ..

• اليس من بينهم كان كوارتي وهو اليوم ملء السمع والابصار ..؟

• كذلك فان عوض طاره يلتزم الابتعاد عن الاضواء ويقدم الينا عصارة المواهب اليافعة كل موسم وكما خبطاته المرتقبة هذا الموسم وهو يتجه الى كوستي وياتينا بمن لديهم الحضور المشرق يوما ما ..

• ثنائي من كوستي لهما ما بعدهما فابشروا ايها الهلالاب وحيوا من على البعد ابنكم عوض طاره وكل الكتيبة التي معه وبالاخص الجهاز الفني للمربي خالد جوليت رضيع حوش الهلال ..

• خالد جوليت صغير في سنه ولكن باخلاقه بلغ مرحلة المربي وسط الشباب لحكمته وفهمه ورعايته وصبره وتحمله الكثير من المشاق ..

• ودعكم ممن تم تصعيده اليوم فو الله ان هنالك مواهب على الطريق ستحدث دويا هائلا في عالم المستديرة فقط شيلوا الصبر يا هلالاب ..

• ولكن تبقى الكلمة لاحداث كل هذه النهضة قادمة من رئيس النادي تحديدا ..

• احتضان اشرف لفكرة الشباب وتامينه مسارها وانتقاء العناصر التي تؤمنها كلها من بنات افكار رئيس الهلال لذا فان النجاح ينسب اليه اولا ومن ثم كتائبه المناط بها التنفيذ ..

• وقبل ان اغادر محطة نشطاء الهلال من كل جنس فاتني الاشارة الى الاخ الاصغر منصور الهادي حما

ة الهلال متعدد المواهب الفكرية وفتى المبادرات والذي ارى فيه الكثير المشرق الذي سيفيد الهلال مستقبلا ..

• الما بتعرفه بتجهله تنطبق على منصور الهادي تحديدا ..

• وسبق ان اشرت اليه بعجاله في احد المقالات عقب جلوسنا معا في قروب تعارف مع تنظيم فجر الغد ووجدت الفتى مثقلا بحزن شفيف عقب اتهامه بما ليس فيه وما جعله يعيش كدر ملحوظ وان حاول اخفاؤه ..

• لا اريد ان اقلب مواجعه ولكن استطيع القول انه كان ضحية لاشرار رغبوا في اغتيال شخصيته مبكرا بعد ان احسوا انه صاحب حضور ملحوظ ..

• هكذا دائما ما تكون الشوارع الخلفية في الهلال ومتى ما لحظ الاشرار واهل النواقص وعاجزي المواجهة ان هنالك شابا مفعما بالحضور وضعوا في طريقه الاشواك ورموه بما ليس فيه وحاولوا ابعاده بشتى السبل القذرة ..

• وكثيرا ما نقع نحن ضحية خاصة اذا كان المصدر موثوق به على الاقل عندنا ..

• هذا الفتى ادين له انا شخصيا باعتذار جهير لما اصابه من سهام حروفي لان مثله لا يمكن ان يرمى بما رمى به واساله السماح وان كنت قد اعتذرت بطريقة ما من قبل عندما احسست انني ظلمته ..

• سقت ما سقت اليوم لارسل اشارة بعينها لمن يحاول قبل فترة ان يسىء اليه اعتمادا على ما نشرناه حوله ولاقطع الدرب على المسىء واي اخر يسير على دربه لان منصور الذي تقربت منه علمت انه نظيف جوهر ونقي مضمون وباهر سلوك ونضير اخلاق وقبل كل هذا فتى مصادم وقوي الشكيمة وصاحب حرف محترم فله مني التحية ..

• والاهم انني اليوم اعتبره احد افراد كتيبة الاسياد ..

• ومن يرمي فرد من كتيبتنا نعرف كيف نريه السحل بالحرف القاتل ..

• السبت اقترب ..

• السبت ليس ببعيد وبالطبع فان فرحتنا بالعراقي عماد محسن لن تشتعل بوجوده فيه اللهم الا اذا كان الفتى متاهبا واقنع حماده صدقي بتاهبه ..

• طبعا العراقي ما فيه اي كلام …

• وفعلا انه الاباتشي ..

• والاباتشي محسن مهاجم كبير وله الصيت الذي يجعلنا نفاخر به ..

• وضمه للهلال ضربة معلم تحسب للكاردينال ..

• واقناع ما بعده اقناع انه كل مرة ياتي بالاخطر من سماتا في اضخم المفاجات ..

• وحتما .. حتما سيعوضنا غياب امبومبو وكما عشمنا الممتد بلا نهاية في الاتيان بالافضل دائما ..

• طبعا شخصيا لم اصدق ان يفعلها الكاردينال ويقلب الف هوبا ويخرج لنا بدرة الدرر العراقية مرة واحده ..

• هل تعلمون ان الاباتشي مرصود حماة الهلال من اغنى اندية العرب وفي مقدمتهم الاهلي والزمالك والصفاقسي والوحدات الاردني بل لدي معلومة طازجه انه كان سيكون اول لاعب عربي يدخل حوش مازيمبي هههههه ..

• نعم كاتومبي بتاع مازيمبي رغب فيه وبدا اتصالاته ولكنه عندما استوى على الجادة كان الكاردينال قد ارسل للفتى تذاكره لياتي مسرعا الى الخرطوم ايقافا للتكالب عليه من الاندية الاخرى ..

• الاباتشي ردا حاسما لمن يقول ان اشرف لا يدفع باهظا على المحترفين ..حماة الهلال

• لان سعر الاباتشي باي حال من الاحوال لن يقل عن قريب نص المليون دولار وده اذا تنازل هو واكرمنا ورغب في ان يرتدي شعار الهلال ..

• الاباتشي غدا يمكن تسويقه على الاقل باربعة مليون دولار واراهن على ذلك ..

• كردنه دور ..

• وبالاباتشي هلالنا اشتعل وتوهج ونور ..

• وهل توقف كردنه هنا …؟

• لااااااا والله اصبروا باقي اليوم ده فان المفاجات تترى قبل الختام ..

• لان كردنه من قوم ممن يؤمنون بمسك الختام ..

• والختام عندنا فيه كلام .. واي كلام … ! ابقوا معي .. !

و … للشريان ختام .. !

• الغربال اتطنقع بعد ان وجد الفرصه .. قشششششششششه ما تعتر ليك يا كابتن العندو الاباتشي ما بكوس الغربال ..

• طبنجه طااااااااخ فشنك حير الما بتحير …حماة الهلال

• لا نتحدث عن فنياته مبخسين بل لان الدلاقين دراويش تسجيلات ووقعوا في الكمين ..

• لاحظوا الجماعه ديل زي ما قال لي خالد النقر همهم الاوحد هو تسجيل الزول البسجل قون في الهلال ..الريح … ابو القاسم .. وطبنجه بهدفه في شباب الهلال هههههه شفتو النباهة ..؟

• وليس بجديد عليهم من زمن بريش العيلفون هههههه ..

• العايز يلبس احمر يجيب قون في جمال سالم وبس ..

• كوارتي يتاهب لقيادة تعبئة بمذاق احترافي معهود ..

• وتنظيم فجر الغد يعمل بهدوء لرسم استراتيجية مذهلة قادم المباريات ..

• ونداء القروبات يجوب كل الارجاء وهنالك ناشط مجتهد اسمه ابو وضاح تعجبني مثابرته وسعيه دائما لتحفيز الهلالاب بنشرات معنوية قوية المضمون ..

• ومكالمة طويلة مع مغترب في جدة اسمه خالد هاشم هلالابي مخلص ووفي وعاشق متبتل في حوش الهلال عن راهن الاحداث ومتابع عن كثب وكلما حادثته انفرط عقده واجهش بالبكاء الحار .. حماة الهلال

• صدقني اخي خالد الهلال بخير والف خير وغدا تسعد به وهو على المنصات ..

• حماده صدقي يعمل في هدوء وبمعيته كندره وعبفتاح … هلال الف وماشي صاح ..

• واهمس في اذن كندره يعمل حسابه من الناس الحول الهلال وبحدروا ليه في الضلام ..

• وليركز لكسب ثقة حماده صدقي واعتقد انها ميسرة لانه افضل من يعرف المصريين ..

• اباتشي لاي مرمى نايش وقاشي ..

• النشامى وصلوا الهلال … الله اكبر ..

• كمية الحروف المحبطه في الاعلام الهلالي باتت اكبر من غيرها وما يعني ان هنالك اجندة لا علاقة لها بمصلحة الهلال .. وستمضي المسيرة ..

• وكلما ازدادت انتياشا كلما ارتفع الهلال … مش ملاحظين كده ..؟

• يللا املونا احباط مادام النتيجة تفوق مذهل للهلال ..

• نرحب بالعزيزة الغالية ابنة حبيب البلد والاعلامية الباهرة المحطات شادية عطا المنان وهي تقتحم الاسياد برباعياتها المتميزة .. وربما .. ربما .. بعمود … اهلا الشادن الازرق بيننا ..

• سلاه .. يا سلاه … ارجعي للتحليل ..النسى قديمو تاه ..

• مين القائل … وانا مااالي …!!!

• شطبنا .. !