الكاردينال يفاوض(كورتكيلا) ويصرف النظر عن الثنائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مصادر عالية الثقة داخل مجلس الهلال اليوم ان رئيس النادي أشرق الكاردينال قرر صرف النظر عن لاعب الأمل عطبرة (تمبش) وكذلك لاعب هلال الأبيض محمد عباس وقالت ذات المصادر ان الكاردينال بدا مفاوضات رسميه مع نادي مريخ كوستي من أجل ضم اللاعب رامي كرتكيلا الي صفوفه لكن تواجد اللاعب بغرفة تسجيلات المريخ الخرطوم تقف عائق أمام إكمال التفاوض خصوصا وان المريخ قطع شوطا بعيدا في تسجيل اللاعب.

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