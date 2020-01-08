مصرع سيدتين في حادث مروري مؤسف بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ادى وقوع حادثين منفصلين الى مقتل سيدتين بولاية الخرطوم وفق مصدر امني .

وتفصيلا تم تدوين بلاغين بقسم شرطة مرور أم بدة وقسم شرطة مرور كرري ، إثر إستشهاد المواطنة نعيمة بشير وأم كلثوم محمد ، إثر حادث مروري .

عندها إتخذت شرطة المرور بالأقسام أعلاه كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ونقل جثماني الشهيدتين لمشرحة أم درمان .

وبحسب صحيفة الدار ، قامت إدارة مشرحة أم درمان بعملهم الإنساني صوب جثماني الشهيدتين ، وفي موكب حزين تم تسليم جثماني الشهيدتين لذويهم لمواراتهم الثرى . المادة السابقة إيقاف تنفيذ حكم الإعدام لمغتصب الطفلة شهد… المقالة القادمة الكاردينال يفاوض(كورتكيلا) ويصرف النظر عن الثنائي

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