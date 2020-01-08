إيقاف تنفيذ حكم الإعدام لمغتصب الطفلة شهد…

الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية تفاصيل جديدة حول إيقاف تنفيذ الإعدام في مواجهة المدان بقتل وإغتصاب الطفلة شهد.

وقالت المصادر بأن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المدان بقتل وإغتصاب الطفلة شهد ذات العام وسبعة أشهر ، جاء وفق الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عن المدان الأستاذ أسعد العباسي ، بمنحه مهلة لتقديم طلب مراجعة للمحكمة الدستورية .

وفق جريدة الدار ، وافقت المحكمة العليا بمنحه عشرة أيام لإحضار أمر بوقف التنفيذ وقد سبق أن قدم طلب دعوى دستورية ألغيت الأوامر فيها وكانت المحكمة العليا قد أيدت قرار إعدام المدان . المادة السابقة تسجيلات الهلال ومخاوف الديبه !!.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة مصرع سيدتين في حادث مروري مؤسف بالخرطوم….

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