تسجيلات الهلال ومخاوف الديبه !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? الاتحاد العربي يقيم دوره بالخرطوم لمدربي كرة الصالات .
@ الاتحاد العام يقيم دوره لمقيمي الحكام ودوره اخري لمراقبي المباريات ودوره ثالثه للحكام الدوليين والقوميين .
@ كل ذلك النشاط الدافق خلال ايام قلائل .
@ قطار شداد يمضي لتطوير الكره السودانيه رغم اعلام التخذيل واقلام اقبض واكتب التي تسعى لهدم جهد الرجال .
@ مهما حاول اتحاد الفساد وضع المتاريس امام القطار الشدادي فلن ينجح .
@ مهما اشتروا الاقلام المعروضه لمن يدفع فلن ينجحوا في تضليل القبيله الرياضيه .
@ قبيلة الرياضيين تعرف تماماً من هو شداد وتعرف كذلك من هم الذين يهاجمون شداد ومن يدفع لهم .
@ قد ينجح اتحاد الفساد في استمالة عدد من عضوية اتحاد شداد لكنهم بالقطع لن ينجحوا في استمالة الاغلبيه .
@ نهاية الشهر الجاري يعاود مجلس ادارة الاتحاد العام اجتماعاته وقطعاً لن تكون الغلبه لانصار اتحاد الفساد .
???? الديبه قال (اخشى على الهلال من مواجهة النجم)
@ الديبه افضل من يقرأ الساحه ، الديبه يعي ما يقول .
@ جيب العواقب سليمه يا رب .
???? غياب الشيخاوي يجب ان لا يخدعنا فالبديل اخطر .
???? اصاب الهلال وهو يصعّد الثلاثي (ابوجا ، شيخو ، مؤمن)
@ الثلاثي لاعبي منتخبات وهم افضل الف مره من لاعبي الانديه الاخري الذين يدفع فيهم الهلال المليارات ثم يشطبهم بعد موسم وربما في ذات الموسم .
@ بالتصعيد يحقق الهلال الهدف من فرق الشباب والناشئين .
@ ليت الهلال اكتفى بالتفريخ من فرق السنيه .
@ لو اعاد الهلال الخبير شوقي للاشراف على الفرق السنيه واستعان بكادر فني واداري جديد سيحصد الذهب من فرق الشباب والناشئين .
@ الكادر الفني والاداري لفرق الهلال السنيه متواضع القدرات والكفأة.
@ حليل ايام شوقي ، فوزي ، عافيه و الياس كبير .
???? تمبش الامل مدافع جيد لكنه ليس بافضل من محمد المعتصم المظلوم بالهلال .
@ لاعب حصد نجومية هلال مريخ ورغم ذلك يعاني الظلم والتهميش !!
???? الخرطوم جدد لقلق !! قلق الذي لعب للمريخ وهلال الساحل والاكسبريس واخيراً الخرطوم ظاهره تستحق الدراسه .
???? اصاب اهلي الخرطوم وهو يكسب لاعب الخرطوم المميز دومنيك لكنه لم يكن موفقاً وهو يتعاقد مع اللاعب من داخل منزل مدير الكره بالخرطوم .
@ من حق الاهلي دعم صفوفه حتى من الفريق الجار لكن دون استفزاز لا يراعي حقوق الجيره .
@ ابو اواب المتطلع لرئاسة المريخ مقلب المريخ وهو يزووووغ من التزاماته في بند التسجيلات .
@ متى يدرك المريخاب ان الرجل الذي يوفي بالعهود ولا يزوووغ قد مضى ولن يعود .
@ الوالي نسخه واحده لن تتكرر يا مريخاب .
@ قال ابو اواب قال .
@ ياخي بح ، وتاني بح .
???? الهيئه الجنائزيه ظهرت مجدداً بعد ان غابت منذ ليلة التكريم .
@ استشارية ود بدر وحنفي في جيوبها العقارب فلا هي تساهم في التسجيلات ولا هي تدفع متأخر المرتبات .
@ الهيئه الجنائزيه كل همها الدخول المجاني للمباريات والسفر المجاني على حساب الهلال .
???????? كلام سياسه .
@ من حق انصار عبد الواحد التظاهر لتسليم البشير للجنائيه ومن حقنا السؤال عن عقوبة من اشعلوا الحريق بالسودان وهم جلوس في فنادق باريس .
@ شخصياً احترم الحلو الذي ظل بين جنوده بالجبال ولا احترم معارضه الفنادق والبارات .
???? لا اعرف من هي امل الكردفاني التي تملأ الاسافير بالاكاذيب !!
@ احدهم قال لي (امل ولد ما بت) !!
@ من يرضى بان يحمل اسم بت يرضى بالكثير .
@ شكراً حمدوك والثوره مستمره .
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيلات الهلال ومخاوف الديبه !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.