تسجيلات الهلال ومخاوف الديبه !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? الاتحاد العربي يقيم دوره بالخرطوم لمدربي كرة الصالات .

@ الاتحاد العام يقيم دوره لمقيمي الحكام ودوره اخري لمراقبي المباريات ودوره ثالثه للحكام الدوليين والقوميين .

@ كل ذلك النشاط الدافق خلال ايام قلائل .

@ قطار شداد يمضي لتطوير الكره السودانيه رغم اعلام التخذيل واقلام اقبض واكتب التي تسعى لهدم جهد الرجال .

@ مهما حاول اتحاد الفساد وضع المتاريس امام القطار الشدادي فلن ينجح .

@ مهما اشتروا الاقلام المعروضه لمن يدفع فلن ينجحوا في تضليل القبيله الرياضيه .

@ قبيلة الرياضيين تعرف تماماً من هو شداد وتعرف كذلك من هم الذين يهاجمون شداد ومن يدفع لهم .

@ قد ينجح اتحاد الفساد في استمالة عدد من عضوية اتحاد شداد لكنهم بالقطع لن ينجحوا في استمالة الاغلبيه .

@ نهاية الشهر الجاري يعاود مجلس ادارة الاتحاد العام اجتماعاته وقطعاً لن تكون الغلبه لانصار اتحاد الفساد .

???? الديبه قال (اخشى على الهلال من مواجهة النجم)

@ الديبه افضل من يقرأ الساحه ، الديبه يعي ما يقول .

@ جيب العواقب سليمه يا رب .

???? غياب الشيخاوي يجب ان لا يخدعنا فالبديل اخطر .

???? اصاب الهلال وهو يصعّد الثلاثي (ابوجا ، شيخو ، مؤمن)

@ الثلاثي لاعبي منتخبات وهم افضل الف مره من لاعبي الانديه الاخري الذين يدفع فيهم الهلال المليارات ثم يشطبهم بعد موسم وربما في ذات الموسم .

@ بالتصعيد يحقق الهلال الهدف من فرق الشباب والناشئين .

@ ليت الهلال اكتفى بالتفريخ من فرق السنيه .

@ لو اعاد الهلال الخبير شوقي للاشراف على الفرق السنيه واستعان بكادر فني واداري جديد سيحصد الذهب من فرق الشباب والناشئين .

@ الكادر الفني والاداري لفرق الهلال السنيه متواضع القدرات والكفأة.

@ حليل ايام شوقي ، فوزي ، عافيه و الياس كبير .

???? تمبش الامل مدافع جيد لكنه ليس بافضل من محمد المعتصم المظلوم بالهلال .

@ لاعب حصد نجومية هلال مريخ ورغم ذلك يعاني الظلم والتهميش !!

???? الخرطوم جدد لقلق !! قلق الذي لعب للمريخ وهلال الساحل والاكسبريس واخيراً الخرطوم ظاهره تستحق الدراسه .

???? اصاب اهلي الخرطوم وهو يكسب لاعب الخرطوم المميز دومنيك لكنه لم يكن موفقاً وهو يتعاقد مع اللاعب من داخل منزل مدير الكره بالخرطوم .

@ من حق الاهلي دعم صفوفه حتى من الفريق الجار لكن دون استفزاز لا يراعي حقوق الجيره .

@ ابو اواب المتطلع لرئاسة المريخ مقلب المريخ وهو يزووووغ من التزاماته في بند التسجيلات .

@ متى يدرك المريخاب ان الرجل الذي يوفي بالعهود ولا يزوووغ قد مضى ولن يعود .

@ الوالي نسخه واحده لن تتكرر يا مريخاب .

@ قال ابو اواب قال .

@ ياخي بح ، وتاني بح .

???? الهيئه الجنائزيه ظهرت مجدداً بعد ان غابت منذ ليلة التكريم .

@ استشارية ود بدر وحنفي في جيوبها العقارب فلا هي تساهم في التسجيلات ولا هي تدفع متأخر المرتبات .

@ الهيئه الجنائزيه كل همها الدخول المجاني للمباريات والسفر المجاني على حساب الهلال .

???????? كلام سياسه .

@ من حق انصار عبد الواحد التظاهر لتسليم البشير للجنائيه ومن حقنا السؤال عن عقوبة من اشعلوا الحريق بالسودان وهم جلوس في فنادق باريس .

@ شخصياً احترم الحلو الذي ظل بين جنوده بالجبال ولا احترم معارضه الفنادق والبارات .

???? لا اعرف من هي امل الكردفاني التي تملأ الاسافير بالاكاذيب !!

@ احدهم قال لي (امل ولد ما بت) !!

@ من يرضى بان يحمل اسم بت يرضى بالكثير .

@ شكراً حمدوك والثوره مستمره .