شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بشكل مفاجئ نزل اللاعب العراقي عماد محسن المحترف المرشح للانضمام للهلال الي ملعب الجوهرة الزرقاء و انخرط في التدريبات و تدرب منفرداً،وجاء ظهوره في تدريبات الهلال، بالجري حول الملعب، تحت إشراف المدرب حمادة صدقي، وقد أظهر اللاعب معدلا بدنيا عاليا،ويُتوقع أن يكون عماد محسن، أولى الصفقات الأجنبية للهلال، هذا الشتاء، استعدادا لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريق السوداني في مجموعة قوية، إلى جانب الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم الزيمبابوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور العراقي عماد محسن في تدريبات الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.