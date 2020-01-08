إبراهومة: تسجيلاتنا نموذجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : امتدح مدرب الخرطوم الوطني إبراهيم حسين تعاقد فريقه مع معاذ القوز وحسين الجريف، مبينًا أنّهما إضافة حقيقية. وقال المدرب الشهير بـ”إبراهومة” إنّ القوز وحسين الجريف أصحاب تجارب كبيرة ومكسب للخرطوم الوطني. وتابع” عملنا على المحافظة على نجومنا الكبار بقيادة قلق ولوكا وعادل وبالتأكّيد هذا أمر إيجابي”.

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