عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 8 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

رسميًا..استلام مقرّ المحلول وحلّ النقابات وجمعية القرآن الكريم ومصادرة الممتلكات

حجز مقرات صحيفتي السوداني و الرأي العام وقناتي الشروق و طيبة

المخابرات تسقط كلّ التهم والقرارات في مواجهة عبد الغفار الشريف

مديرة المخزون الاستراتيجي للتيّار : الدقيق يكفي لـ 18 يومًا

الحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة يمثلان أمام نيابة مكافحة الفساد

الجريدة

حزب الأمة يرفض التشكيك في الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها

لجنة تفكيك الإنقاذ تحظر قنوات وصحف وتحلّ جمعية القرآن

القبض على تراجي مصطفى وآمنة ضرار بالبحر الأحمر

اتهامات جديدة تطال طه بالمتاجرة بقضايا المعاقين ذهنيًا

سائق عربة بدون لوحات يفرّ بعد اصطدامه بسيارة مريم المهدي

أخبار اليوم

حجز وإيقاف بث قنوات طيبة والشروق والرأي العام والسوداني عن الصدور

اللجنة تهدد إتحاد الصحفيين بالإجراءات القانونية حال الإصرار على عدم التسليم

لجنة إعادة المفصولين تعسفيا توصي بإعادة عدد من المفصولين ( لسونا ) وبنك الثروة الحيوانية

الخارجية تقطع شوطا كبيرافي تنفيذ قانون التفكيك وإزإلة التمكين

الوطن

إزالة التمكين تحكم قبضتها على أصول للنظام البائد

مصادرة مقار للوطني المحلول وقوة أمنية تحتجز صحف وقنوات

جهاز المخابرات يسقط كل التهم والقرارات في مواجهة عبد الغفار الشريف

نيابة مكافحة الفساد تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان

لجنة مختصة توصي بإعادة عدد من المفصولين تعسفياً

آخر لحظة

لجنة التمكين تفتح ملف الأراضي وتتوعد المتلاعبين

إيقاف السوداني والرأي العام وقناتين وحل جمعية القرآن

جهاز المخابرات يسقط تهماً ضد عبد الغفار الشريف

مناوي: السُلطة ليست حرامًا علينا وحلالاً للآخرين

ارتفاع تذاكر العُمرة جواً إلى (25) ألف جنيه

اليوم التالي

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الحجز على قناتي طيبة والشروق وصحيفتي الرأي العام والسوداني

لجنة التمكين تعلن عن استلام دار الوطني ومراجعة حسابات جامعة أفريقيا

نيابة مكافحة الفساد تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان

الحكومة وحركة عقار تواصلان التفاوض حول مسار المنطقتين

مصدرو الذهب: الفاخر ليست عضواً في الشعبة ولا تملك الخبرة في التصدير

صوت الأمة

مصادرة صحف وقنوات فضائية وحل جمعية القرآن الكريم

نجاة مريم الصادق من محاولة اغتيال

النيابة تحدد مكان قوش تمهيداً لاستعادته

الأمة القومي يدعو لإبرام اتفاق أمني عربي تركي إيراني للتعايش السلمي

وزير الزراعة: أتيت للوزارة من الشارع ويمكن أن أعود إليه

القبض على تراجي مصطفي وآمنة ضرار

حركة عبد الواحد تطرح مبادرة لعقد مؤتمر سلام شامل في السودان

الانتباهة

الحجز على صحفيتي السوداني ـ الرأي العام وقناتي الشروق ـ طيبة

اختفاء 105 شركات من السجل التجاري

شهود فضّ الاعتصام يطالبون باستدعاء حميدتي وكباشي

الثوار: اختفاء 4 شهود عقب إدلائهم بالشهادة

نشر قوات أمنية لحماية داخلية طالبات بالخرطوم

القبض على المدير المالي بشركة سودامين

وزير البنى التحتية: لابد إنشاء عاصمة إدارية جديدة

التغيير تسلّم حمدوك قائمة بـ 14 مرشحًا للولايات

اليوم التالي

الحجز على قناتي طيبة والشروق وصحيفتي الرأي العام والسوداني

لجنة التمكين تعلن عن استلام دار الوطمي ومراجعة حسابات جامعة أفريقيا

تعزيزات أمنية مكثفة في محيط داخلية سعاد طمبل بالخرطوم

مصدرو الذهب: الفاخر ليست عضوًا في الشعبة ولا تملك الخبرة في التصدير

القبض على تراجي مصطفى وآمنة ضرار ببورتسودان

نيابة مكافحة الفساد تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان

الحكومة وحركة عقار تواصلان التفاوض حول مسار المنطقتين

الصيحة

قرارات مهمّة للجنة إزالة التمكين وحجز صحف وقنوات فضائية

تصاعد الأحداث ببورتسودان والقبض على تراجي وآمنة ضرار

مريم المهدي تتعرّض لحادث من عربة بدون لوحات وفرار السائق

فيصل: تعلّمنا في الصحافة عدم الاقتصاص من أحد حتى الخصوم

ارتفاع جنوني لتعرفة المواصلات في الخرطوم

وحدة تنفيذ السدود تنهي خدمة 120 من العاملين

وحدة بين حركتي تحرير السودان توبا وكاردينال

السوداني الدولية

عروة يروي الظلم والابتزاز الذي وقع عليه

حلّ جمعية القرآن الكريم ونقابة المحامين وإجراءات قانونية ضد نقابة الصحفيين

مؤتمر مسار الشرق في 14 يناير الجاري بالخرطوم

لجنة المفصولين توصي بإعادة 23 من المفصولين وتوصي بتسوية معاشات بعضهم

الأمل عطبرة يرفض عرض الهلال لضم تمبشا

الحداثة

هاشم طاهر وزير البنى التحتية: اقترحت إنشاء عاصمة إدارية جديدة خارج الخرطوم

“المهدي يجتمع مع ممثلين لقوى سياسية والحركات المسلحة بالقاهرة

تحالف أبناء نهر النيل: قضايا الولاية لا تحتاج إلى منبر خارجي

توصية لمانيس بإعادة مفصولين من بنك الثروة الحيوانية و سونا