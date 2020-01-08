إرتفاع جنوني لتعرفة المواصلات في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفعت تعرفة خطوط المواصلات في الخرطوم بشكلٍ جنوني، وسادت الفوضى بالمواقف بتوقف المركبات عن الشحن للخطوط الطويلة والاقتصار على الخطوط الصغيرة. وبلغت أجرة الهايس من الخرطوم إلى محطة صابرين أقصى الثورات ”80″ جنيهاً، والاستاد ـ جبل أولياء ”70″ جنيهاً للأمجاد، و”40″ جنيهاً للهايس، وبلغت أجرة الأمجاد ”الشهداء ـ الكلاكلة اللفة ”70″ جنيهًاً، ومن الاستاد ”50″ جنيهاً، والكلالكة شرق ـ السوق المركزي ”70″ جنيهاً. وبحسب صحيفة الصيحة، تزايدت معاناة المواطنين من صعوبة المواصلات وزيادة التعرفة دون سبب منطقي.

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